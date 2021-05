Britse premier Boris Johnson trouwt met Carrie Symonds, en dat tot enige verbazing in een katholieke kathedraal

Bedoeling was om "in alle stilte" te trouwen, maar dat is uiteraard relatief in een paparazzi-land als het Verenigd Koninkrijk. Gisteren brachten de kranten Mail on Sunday en The Sun meteen dat Johnson (56) en zijn vriendin (33) in de kathedraal van Westminster hun jawoord hadden gegeven.



"De premier en mevrouw Symonds zijn gisterennamiddag in beperkte kring getrouwd", bevestigde een woordvoerder vandaag. Even later kwam ook de foto met het koppel poserend in de tuin van Downing Street 10, de ambtswoning van Johnson.