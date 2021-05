Hoe streng moet je zijn voor "haat"? De Wever: "Ik haat communisme en Hitler, dat is niet verboden. Geweld is strafbaar"

In "De zevende dag" suste CD&V-voorzitter Joachim Coens over het recente vonnis dat hij eerst de uitspraak in beroep nog wil afwachten. "Het is niet omdat er 1 uitspraak van een rechter is, dat de democratie in gevaar is." Groen-voorzitter Meyrem Almaci benadrukte dat het vonnis niet over één mening gaat, maar over "continu viseren". De plannen van de regering om haatspraak gemakkelijker te kunnen bestraffen, noemt ze "niet meer dan het aanpakken van een hiaat in de wet" om ervoor te zorgen dat haatmisdrijven als homofobie niet meer ongestraft blijven.

Herbekijk hier het hele debat in "De zevende dag" op Eén: