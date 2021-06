Evenementen in Beringen kunnen deze zomer doorgaan, zij het in afgeslankte versie.

Tijdens het testevent liet schepen van evenementen Werner Janssen (N-VA) weten dat de zomerevenementen in Beringen kunnen doorgaan. Dat zal meestal wel in afgeslankte vorm zijn.

Het eerste event is een extra evenement in het weekend van 11 juli in het park van de directeur. "Dat wordt waarschijnlijk een evenement met een komiek en de dag erna een muziekoptreden," zegt Janssen.

In het tweede weekend van augustus is er Paal op Stelten. "Dat zullen drie avonden zijn, waar we telkens een beperkt aantal artiesten of groepen zullen laten optreden, en voor een paar duizend toeschouwers per dag," denkt Werner Janssen. "De overheid legt een aantal voorwaarden op, het is onmogelijk voor ons om dat met 10.000 mensen te laten doorgaan."

" De Halfoogstfeesten in Beverlo zullen ook gespreid worden over drie dagen en we hopen dat de Mijnhappening in september min of meer normaal zal kunnen doorgaan zoals vroeger", besluit Janssen.