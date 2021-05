Apothekers helpen vaccintwijfelaars overtuigen: "We leggen geen lijstjes aan van wie al dan niet bereid is"

Sinds begin april zijn er zo al 340.000 gesprekken over vaccinatie geregistreerd in 1.461 apotheken. Het personeel van de apotheken kreeg webinars over hoe ze twijfelaars best benaderen. Daarbij wordt benadrukt dat het geen zin heeft om te hard te proberen te overtuigen. De opdracht is luisteren of de brief op het juiste adres gearriveerd is en of er praktische of andere bezwaren zijn om op die uitnodiging in te gaan.