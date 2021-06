In Maasmechelen is eerste Hoppin-punt van Limburg geopend

Minister Peeters kwam zelf met de fiets naar Maasmechelen. En daar zou ze bijvoorbeeld aan het Hoppin-punt kunnen overstappen naar een deelauto of een bus. Ze geeft zelf een voorbeeld hoe het dan verder kan: "Die fiets kan je hier achterlaten, en op de infozuil kan je zien wanneer de bus vertrekt, je maakt je keuze en gaat dan bijvoorbeeld richting station van Genk."

In het Hoppin-punt in Maasmechelen kan je ook de batterij van de elektrische fiets opladen, of je elektrische deelfiets repareren. Bovendien staat er in Maasmechelen ook een elektrische deelauto.

In Limburg moeten er 261 dergelijke hoppin-punten komen, in heel Vlaanderen minstens 1000.