Man in Munsterbilzen op straat in mekaar geslagen met baseballknuppel

Enkele getuigen hebben een groepje van vier of vijf mannen uit een auto zien stappen. Dan hebben de mannen, op straat, het slachtoffer neergeslagen met een baseballknuppel.



Een wandelaar die voorbij kwam heeft het slachtoffer nog zien liggen, maar heeft het incident zelf niet gezien. "Het hoofd van de man was helemaal bebloed. De politie en de ambulance zijn even later aangekomen, en de ambulanciers hebben lang aan de man gewerkt."

De daders zijn op de vlucht geslagen en zijn spoorloos. De baseballknuppel waarmee het slachtoffer geslagen werd is enkele honderden meters verderop gevonden. Zowel het slachtoffer als de auto van de voortvluchtige daders staan ingeschreven in Antwerpen.