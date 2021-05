Nieuwe zoekactie naar verdwenen militair Jürgen Conings

Jürgen Conings verdween nu bijna 2 weken geleden van de radar, nadat hij zware oorlogswapens had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Politie en leger zochten gisteren opnieuw in de buurt van de woonwijk Nieuwe Homo in Dilsen-Stokkem. Later op de avond is ook een helikopter van de federale politie in de omgeving van Zutendaal gesignaleerd.

Er is niets meegedeeld over enig resultaat van de zoekactie, enkel dat Conings niet werd gevonden.