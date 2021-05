President Emmanuel Macron waarschuwt Mali: Franse troepen weg als toestand radicaliseert

"Aan de Malinese president Bah N'Daw (die door de militairen aan de kant is geschoven, red.), die zeer streng toezag op de scheiding tussen de macht en de jihadisten, had ik al gezegd dat ik niets moest weten van een eventueel verband tussen het fundamentalisme en onze soldaten ter plaatse", zegt Macron. "Dat risico bestaat vandaag in Mali. Maar als het in die richting gaat, trek ik mij terug." Macron alludeert op de mogelijke steun uit fundamentalistische hoek aan de staatsgreep van de militairen.

De Malinese oud-minister van Buitenlandse Zaken Tiéman Coulibaly kan zich vinden in de uitspraak van Macron. "Het komt erop aan de Malinese democratie te redden en samen te werken met onze Franse partners", aldus Coulibaly.