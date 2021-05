Rechter laat 3 verdachten van ongeval kabelbaan in Italië vrij

De 3 blijven wel verdachten in het onderzoek omdat ze uit winstbejag de noodrem onklaar zouden hebben gemaakt in de plaats van het systeem te laten repareren. Daardoor stortte de cabine, waar 15 mensen in zaten, te pletter op een bergwand in de buurt van het Lago Maggiore. De kabelbaan was nog maar net heropend na een lange onderbreking door de coronapandemie.