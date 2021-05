Tshisekedi: "Situatie in Goma is bijzonder ernstig maar onder controle"

"De situatie is zeker ernstig, maar is gecontroleerd", verklaarde de president op een persconferentie. Hij oordeelde dat het absoluut noodzakelijk was om de stad te evacueren. "We weten nog altijd niet wat kan gebeuren."

Er is een ondergrondse lavastroom die op elk moment eender waar in de stad kan bovenkomen, zei de president. Hij raadde daarom ten zeerste af om de stad nog binnen te gaan. "De lava is niet meer in de krater, maar de vulkaan blijft actief", aldus de president.

"We hebben de controle over de situatie", zei Tshisekedi. "De ontheemden zijn vertrokken na een onuitgegeven situatie: de uitbarsting was door geen enkel observatorium ter wereld voorzien."

De onverwachte uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo een week geleden, heeft aan 34 mensen het leven gekost. Al bijna 400.000 mensen zijn de stad Goma ontvlucht, of hebben wegens een evacuatiebevel van de overheid hun woning verlaten.

De regio Goma is een gebied met intense vulkanische activiteit. Er bevinden zich zes vulkanen.