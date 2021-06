Speelterreinen en schoolomgevingen in 18 Kempense gemeenten rookvrij: "Want zien roken, doet roken"

Een 200-tal publieke plaatsen in de Kempen, waar veel kinderen samenkomen, wordt vanaf vandaag rookvrij. Het gaat om 130 speelterreinen, 70 schoolcampussen, een sport- en recreatiesite. "We maken in de Kempen een enorme sprong voorwaarts. Op plekken waar jongeren samenkomen geven we het signaal "dit is een rookvrije plaats". Het is niet de bedoeling om boetes te gaan uitdelen bij overtredingen maar we willen mensen sensibiliseren", besluit burgemeester Janssens.