30 ton goederen in beslag genomen op goederenluchthaven Brucargo: aanwijzingen van ernstige fiscale fraude

Bij het parket van Halle-Vilvoorde loopt momenteel één gerechtelijk onderzoek en twee opsporingsonderzoeken naar deze praktijken. “Na het eerste onderzoek werd bij de diverse logistieke operatoren in Brucargo, aangedrongen op een nauwer toezicht op de verzonden pakketten”, zegt de parketwoordvoerster. “Nadien hebben verschillende operatoren spontaan melding gedaan bij de Douane van gelijkaardige verdachte zendingen. De meest waardevolle goederen worden via de webshop van FinShop verkocht, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen. Het volume en de diversiteit van de goederen maakt het immers onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren. De Belgische consumenten dienen webwinkels te wantrouwen die onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun gekende concurrenten.”