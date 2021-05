400 schapen grazen op afgebrand Groot Schietveld: "Ze eten pijpenstrootje dat alles overwoekert"

Het is stil in het Groot Schietveld in Brecht, op het geblaat van 400 schapen na. De kudde is dit weekend gearriveerd en moet helpen bij het herstel van het zwartgeblakerde natuurgebied. Want nu de kogels van defensie niet meer in het rond fluiten, schiet enkel nog het pijpenstrootje uit de grond. "Dan moeten we ingrijpen. Pijpenstrootje is een grassoort die snel groeit en alles kan overwoekeren. De schapen eten het op zodat de andere typische heidevegetatie een kans krijgt", vertelt boswachter Harry Thys in "Start Je Dag".