Appartement in Waregem brandt volledig uit: Gezin moet noodopvang zoeken

Zondagnamiddag moest brandweer zone Fluvia uitrukken voor een brand in het appartement op de tweede verdieping boven het restaurant Den Arc en Ciel vlakbij het Regenboogstadion in Waregem. Het vuur ontstond vermoedelijk aan de microgolfoven in de keuken. Op het ogenblik van de brand waren 2 kinderen en hun vader aanwezig. Hij probeerde het vuur nog te blussen, maar moest uiteindelijk vluchten. Rond 17 uur sloegen de vlammen uit het raam en kwam de brandweer zone Fluvia ter plaatse. Zij konden het vuur snel blussen, maar helaas ging het volledige appartement verloren.

Alhoewel er maar 3 volwassenen en 2 kinderen in het appartement stonden ingeschreven, gaf het onderdak aan 9 gezinsleden. Politie en de stad zochten samen naar een oplossing om het voltallige gezin op te vangen. De andere 3 appartementen in het gebouw bleven van de brand gespaard. Het appartement er vlak onder, waar een vrouw van 87 woont, liep tijdens de bluswerken heel wat waterschade op. Daardoor is het appartement tijdelijk onbewoonbaar. Het parket stelde een deskundige aan om op zoek te gaan naar de oorzaak van de brand.