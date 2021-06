Bedrijf uit Zele maakt levensgrote kartonnen Rode Duivels

Vanaf vandaag kan je een levensechte, weliswaar kartonnen, Jan Vertonghen naast jou zetten terwijl je naar het EK kijkt. Zaakvoerster van 3Motion Femke Helon, én Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar: "We maken in ons bedrijf kartonnen heroes, helden." En in de juiste formaten: "We hebben de verhoudingen van de voetballers nauwgezet in de gaten gehouden."

Beluister hieronder het gesprek met zaakvoerster Femke Helon over de kartonnen Rode Duivels: