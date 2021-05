BEKIJK: Inwoners Congolese stad Goma keren terug naar huis, hoewel het vulkaangevaar nog niet is geweken

In de Congolese stad Goma beginnen mensen die op de vlucht waren geslagen voor de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo terug te keren. Nochtans is het gevaar nog niet geweken: de vulkaan lijkt weliswaar gekalmeerd, maar alarmcode rood blijft van kracht. "Maar veel mensen hebben geen andere keuze dan terug te keren, want op de plaatsen waar ze naartoe waren gevlucht, kregen ze weinig of geen hulp", zegt Katrien Vanderschoot voor VRT NWS in Goma.