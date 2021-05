Maken strengere regels voor leningen het moeilijker voor jongeren om huis te kopen? "Nee", zegt Nationale Bank

Maar volgens de Nationale Bank klopt de analyse over die leningen dus niet, zo klonk het deze voormiddag op een persconferentie over financiële stabiliteit van ons land. "Dit wordt niet bevestigd in de cijfers", klinkt het. Vorig jaar – het coronajaar – werden erg veel hypothecaire leningen gegeven, goed voor in totaal 42 miljard (dat is maar beetje onder het recordjaar 2019). En het aandeel van de jongeren daarin bleef daarin gewoon stabiel op 35 procent.