Cafésporters kijken uit naar heropening binnenhoreca, onduidelijkheid over tafelvoetbal

Flipperkast of pinball is in Vlaanderen misschien geen oerklassieker onder de cafésporten, toch zit de populariteit de laatste jaren stevig in de lift. Ook de coronacrisis drukte de voorbije maanden haar stempel op de sector: zo is de prijs van een tweedehands flipperkast op een jaar tijd bijna verdubbeld. Kris Van Clapdorp en zoon Thomas uit Sint-Niklaas - allebei ex-Belgisch flipperkampioen - getuigen over over een jaar zonder competitie en de toenemende populariteit van pinball en de kriebelende vingers.

Beluister hier de reportage of lees eronder verder: