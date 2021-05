“Marginaalste feest van het land” Kamping Kitsch gaat door met de helft minder publiek

Het is de 10de editie van het speciale verkleedfeest. Het wordt georganiseerd op de terreinen van sportcampus Lange Munte, dat is dezelfde locatie als het metalfestival Alcatraz het weekend daarvoor.

Omdat ze maar 15.000 mensen willen ontvangen had de organisatie gevraagd om 2 dagen te kunnen organiseren, maar dat zag de stad Kortrijk niet zitten. De impact op de buurtbewoners zou te groot zijn.

“We willen de mensen meer ruimte geven, daarom kozen we voor maximaal 15.000 bezoekers”, zegt organisator John Noseda. Hij is ervan overtuigd dat je snel zal moeten zijn om een ticket te kunnen bemachtigen. “De vraag zal groter zijn dan het aanbod, maar we hebben ook beslist om de prijzen heel schappelijk te houden, vanaf 15 euro. Die zullen beschikbaar zijn vanaf woensdag 9 juni om 12u 's middags.

De artiesten die langskomen worden over 2 weken bekendgemaakt.