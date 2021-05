Chinese koppels mogen voortaan drie kinderen krijgen om veroudering van het land tegen te gaan

De vergrijzing en de lage bevolkingsaangroei is overigens niet enkel een Chinees probleem. Ook in andere Aziatische landen zoals Japan, Zuid-Korea en Taiwan is het aantal geboortes per vrouw sinds de jaren 80 fors gedaald en in het geval van Japan was dat zelfs al veel eerder zo. Vandaar dat het land nu met heel veel ouderen zit, al komt dat ook omdat de levensverwachting in Japan erg hoog is. Ook in Hongkong, waar de Chinese beperkingen op geboortes niet gelden, daalt het aantal gestaag.

In al die regio's en landen lijkt de terugval van het aantal geboortes hand in hand te gaan met de industrialisering en economische opgang in een erg competitieve omgeving. Anders dan China hebben zij het aantal geboortes nooit wettelijk beperkt -dat was ook niet het geval in Hongkong- maar de druk om het aantal kinderen te beperken, was dezelfde: kostprijs en tijdsgebrek. (Lees verder onder de foto).