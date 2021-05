Dolle pret op eerste zwemdag Zilvermeer in Mol: "Beetje frisjes, maar 't is heerlijk om weer in openlucht te zwemmen"

Gisteren konden bezoekers voor het eerst weer het water in aan het Provinciaal domein het Zilvermeer in Mol. De watertemperatuur was boven de 16 graden gestegen, 16,2 om precies te zijn.

Enkele moedigen waagden de plons: "Ik had ongelooflijk veel zin in dit weekend omdat het eindelijk goed weer is, ook al is het om te zwemmen nog wat frisjes. Hopelijk versoepelen de coronamaatregelen binnenkort nog wat zodat de waterglijbanen ook weer open mogen". "Heerlijk genieten", zegt een blije papa: "Het zonnetje, vrouw en kinderen, wat moet een mens nog meer hebben? Ook voor de kinderen is het fijn dat ze kunnen ravotten en in het water plonzen".

Alle blokhutten en kampeerplaatsen waren bezet, goed voor zo'n 1.500 mensen. De bezoekers moesten op bepaalde plaatsen nog wel hun mondmaskers opzetten maar dat kon de pret niet drukken.