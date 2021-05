Duizenden Rohingya-vluchtelingen protesteren tegen hun gedwongen verblijf op eiland voor de kust van Bangladesh

Bhasan Char is een kunstmatig eiland dat is opgeworpen enkele uren buiten de kust van Bangladesh. Daar is een groot vluchtelingenkamp opgericht en sinds eind vorig jaar heeft Bangladesh daar al duizenden Rohingya naartoe gebracht. Sommigen werden gelokt met betere leefomstandigheden, anderen zouden gedwongen zijn. Bangladesh wil 100.000 Rohingya samenbrengen op het eiland.

De Verenigde Naties zeggen dat ze niet betrokken zijn bij het project en eerder had een topvrouw van de VN getwijfeld of Bhasan Char wel leefbaar is voor mensen.