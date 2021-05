E34 richting Eindhoven volledig versperd in Zoersel door gekantelde vrachtwagen met vloeibaar veevoeder

Rond drie uur vannacht heeft de vrachtwagenchauffeur de controle over het stuur verloren op de E34 in Zoersel. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars op de rijweg te liggen. De beide rijstroken én de pechstrook in de richting van Eindhoven zijn versperd. Het verkeer moet er de E34 verlaten en omrijden. Verkeer richting Eindhoven rijdt best om via de E19 richting Breda.

De vrachtwagen is geladen met vloeibaar veevoeder en weegt 39 ton. Dat veevoeder moet nu eerst worden overgepompt naar een andere tankwagen. Daarna wordt de tankwagen rechtgezet met behulp van een luchtkussen maar dat houdt het risico in dat de tankwagen scheurt. De hinder op de E34 zal er nog een hele tijd duren. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur beweert dat hij een klapband had maar de brandweer heeft geen klapband gevonden. De chauffeur bleef ongedeerd.