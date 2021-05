Eerste hulp bij versoepelstress: hoe maak je duidelijk dat je nog niet klaar bent voor feestjes of knuffels?

De coronacijfers evolueren in de juiste richting en de vaccinatiecampagne loopt op volle toeren. Vanaf 9 juni kan je weer binnen op café of restaurant, en verdwijnen ook de regels rond sociale afstand en mondmaskers voor wie bij elkaar op bezoek gaat of wie samen op stap gaat. Let wel: mondmaskers en afstand zijn dan niet meer verplicht, maar worden wel nog aanbevolen.