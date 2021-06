Eetcafé in Wolvertem sluit na herhaaldelijk vandalisme: "Ik kan niet meer"

Eddie kan de voortdurende angst om weer gevandaliseerd te worden niet meer aan. Daarom besluit hij om de zaak te sluiten. "Elke dag verwacht je dat je ramen weer worden ingegooid. Die angst en intimidatie zijn ondraaglijk. We hebben echt schrik dat dit gaat escaleren. Daarom hebben we besloten om met de zaak te stoppen. We kunnen het mentaal niet meer aan. Dat gevaar is het me niet waard. We werken keihard, twaalf uur per dag, maar dit kunnen we niet aan. Daarom moeten we hier weg."

Eddie zoekt nu zo snel mogelijk een overnemer voor eetcafé Brazzaville, zodat hij niet te veel geld verliest. "Mijn dochter zou normaal de zaak overnemen. Maar geen euro is het me waard om haar in die vuurlinie te laten staan."