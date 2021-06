Eigenares bekende "ontmoetingsclub" in Lievegem verkoopt pand na 30 jaar

Schmeisser is een Duitse dame die vroeger een eigen discotheek had in haar thuisland. Ze leerde via een vriendin de wereld van de nachtclubs kennen. "Die vriendin had een ontmoetingsclub en kwam geregeld langs in mijn discotheek. Ze werd ziek en ik heb haar 3 maanden vervangen in haar club." Schmeisser ondervond toen dat ze meer geld kon verdienen met een ontmoetingsclub dan met een discotheek. "Zo heb ik uiteindelijk in 1992 de club in Lovendegem overgenomen. Dat was hier toen al 30 jaar, dus in dit huis is het nooit anders geweest."