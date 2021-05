Elektrische step vliegt in brand terwijl man staat te douchen, hoe laad je je step veilig op?

Derieuw geeft nog enkele tips om thuis de batterijen van elektrische steps veilig op te laden. "Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, gebruik enkel de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt en koop alleen attributen van bekende fabrikanten."

"Laat na langdurig of intensief gebruik je apparaten afkoelen", vervolgt de woordvoerder. "Leg de accu altijd in de buurt van een rookmelder, in een brandveilige ruimte buiten bereik van brandbare materialen. Leg de accu ook niet in direct zonlicht of op een verwarmingsinstallatie, maar op een droge plek met een stabiele temperatuur. Houd toezicht tijdens het laden en haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is."

Elektrische steps 's nachts opladen in een woonhuis raadt de Derieuw ten stelligste af. "Heb je een aanrijding gehad met je step of elektrische fiets? Of heb je de batterij laten vallen? Controleer deze dan op beschadigingen en laat hem altijd door een specialist nazien."