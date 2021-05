Niet enkel Marc Van Ranst, ook tiental anderen krijgen extra politiebescherming in zaak-Jürgen Conings

Wie de personen zijn die extra politiebescherming krijgen, is niet tot in detail geweten. Al schreven de media de voorbije weken al over bescherming voor minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), en communiceerde viroloog Marc Van Ranst ook zelf dat hij in een safehouse zit. De man is zeer snel na de verdwijning van Conings in veiligheid gebracht, nadat uit onderzoek bleek dat Conings op de avond van zijn verdwijning enkele uren had rondgehangen in de woning van Van Ranst in Willebroek.