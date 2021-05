Geef mij een prik! Om mijn ouders, zus en verzorgers ook vrijheid te geven

Bijna niemand hier op aarde heeft door dat we de race tegen het virus enkel kunnen winnen met het magische woord “solidariteit”. Velen onder ons vergeten dat dit een “doe-woord” is.

Samson geeft mij hier een ingeving: "Hé, wordt eens wakker!”

Voor mij begint het nu ook echt wel lang te duren. Qua karakter ben ik niet echt ongeduldig, maar ik had gehoopt dat alle zorgkinderen en hun directe omgeving nu al waren gevaccineerd.

Op die manier zou er een reddingsboei in ons bootje zijn, zodat we niet kopje onder gaan. Ik heb echter de hoop opgegeven dat dit voor ons, als zorgkind, gaat gebeuren. Wat ik echter niet begrijp is: dat de mensen in mijn directe omgeving niet gevaccineerd zijn omwille van het hoog risico contact met mij. Reeds geruime tijd merk ik dat mijn ouders hun uiterste best doen om een oplossing te vinden. Zij kunnen hierbij op heel weinig hulp rekenen.

Ondanks onze vuurpijlen die we al afschoten, varen er al genoeg boten voorbij die onze SOS niet willen zien. Het enige positieve wat ik hierover kan zeggen is: “Aan allen die ons proberen te helpen, proficiat! Aan allen die ons niet geholpen hebben, ook proficiat!”.

Uiteindelijk heeft iemand onze SOS opgevangen, waardoor mijn ouders te weten gekomen zijn dat er daadwerkelijk officiële mogelijkheden bestaan voor een versnelde vaccinatie van mijn directe omgeving. Deze info is echter nooit goed doorgegeven naar onze vergeten gezinnen, de dobberende bootjes op de zee of de teams rond hen. Voor nu is het bijna te laat want binnenkort is iedereen 16+ gevaccineerd, maar hopelijk gaan ze ons de volgende keer niet vergeten!