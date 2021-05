Geen mondmaskerplicht meer in centrum Lommel

"We zitten onder de 30 besmettingen de afgelopen zeven dagen", zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). "Er is geen mondmaskerverplichting in het centrum, dus we willen daarin ook niet discrimineren, en vandaag wordt ook in de Kerkstraat die plicht opgeheven. Het heeft al voor wat discussies gezorgd van mensen die zich daar niet aan houden of niet begrijpen waarom het nodig is. We zien ook dat de terrassen terug open zijn, ik denk dat het moment dan ook gekomen is dat we de mondmaskers kunnen weglaten. In de winkels moet het dus nog wel en voor de rest volgen we de federale maatregelen."