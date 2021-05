Treinverkeer in Nederland komt langzaam weer op gang na grote storing

Door een storing in het GSM-R-netwerk bij de verkeersleiding van ProRail, lag het spoornetwerk in Nederland deze namiddag grotendeels stil. Het GSM-R-netwerk wordt vooral gebruikt in de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Door de storing was de communicatie tijdelijk niet mogelijk, wat het onveilig maakte voor machinisten om verder te rijden. De storing werd ondertussen handmatig hersteld.