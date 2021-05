Hoe gezond zijn onze scholen? Te weinig vleesvervangers, te veel aandacht voor illegale drugs

Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven dat de peiling organiseert, bieden steeds meer scholen gratis kraantjeswater aan. In bijna alle basisscholen en in 85% van de secundaire scholen is er gratis water beschikbaar. In 15% van de secundaire scholen dus nog niet, hoewel water essentieel is voor een gezonde levensstijl. Dat betekent dat de frisdrankautomaat op school stilaan verdwijnt: in het lager onderwijs zijn er amper nog te vinden. In 78% van de scholen is drinken tijdens de les ook toegelaten.



In het secundair onderwijs is er een aanzienlijke verbetering: in 2015 kon je in bijna 7 op de 10 secundaire scholen nog frisdrank of fruitsap krijgen. Nu is dat in minder dan 2 op de 10 secundaire scholen. Zo goed als alle basisscholen bieden nooit frisdrank aan.