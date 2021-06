Grote muurschildering eert voetballer Youri Tielemans

De street art muur bevindt zich niet ver van het stadion van paars-wit, waar Tielemans jarenlang een vaste waarde was. "Het was bedoeld als geschenk voor de verjaardag van Youri, vanwege zijn management", vertelt kunstenaar Bart Smeets. "Youri staat drie keer afgebeeld: als jonge speler die opgroeide in Sint-Pieters-Leeuw, als scorende Anderlechtspeler en tenslotte als Youri die met zijn handen een hartje maakt, want zijn familie is altijd belangrijk geweest voor hem. Dat moest in het kunstwerk verwerkt zitten. Maar voor de uitvoering kreeg ik carte blanche", licht Smeets toe.