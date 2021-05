Legende van Fiere Margriete in bekroond gedicht: Grote Poëzieprijs voor Liesbeth Lagemaat

Margriete werkte in een herberg bij een oom en tante; ze zouden alle drie in het klooster treden maar op de laatste avond kwam er een gezelschap en werd Margriete erop uit gestuurd om nieuwe wijn te halen. Bij haar terugkomst bleken de herbergiers om het leven gebracht en werd Margriete verkracht, vermoord en in de Dijle gegooid. Volgens één legende bleef haar lichaam drijven en werd ze gedragen door de vissen.

In een andere versie wordt de dode Margriete door vissers gevonden en waar ze uiteindelijk werd begraven gebeurden er mirakels. Later werd ze als Margaretha van Leuven zalig verklaard. In de Sint-Pieterskerk kreeg ze een aparte kapel met een schrijn en een reeks schilderijen. Op de Dijleterrassen staat een modern kunstwerk met een "drijvende" Margriete. Ze wordt de Fiere genoemd, omdat ze zich hevig verzette tegen haar moordenaars.