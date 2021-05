Hoe autovrij is de autovrije zone in Gent? Bijna 40.000 voertuigen kunnen er rijden met vergunning 

De laatste jaren rijden veel meer mensen met een vergunning in de stad Gent rond. Gentenaars die ergens in de binnenstad moeten zijn voor een werkverplaatsing, om te laden of te lossen of andere goede reden kunnen daarvoor een licentie aanvragen. Daardoor zijn er nu bijna 40.000 voertuigen die met toestemming het voetgangersgebied inrijden. Dat is de helft meer dan 2 jaar geleden. De stad wil het vergunningssysteem nu herbekijken.