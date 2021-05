In Wallonië krijgen 50-plussers nieuwe kans om zich te laten vaccineren: "Vaccinaarzeling is hier meer aanwezig"

In Wallonië is al 52 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd, in Vlaanderen is dat 50 procent. Bovendien zijn ze in het zuiden van het land ook volop bezig met jongere leeftijdsgroepen te vaccineren. Maar achter dat verschil gaat wel wat nuance schuil, want per leeftijdsgroep ligt de vaccinatiegraad in Wallonië wel lager dan in Vlaanderen. Daardoor kunnen daar de vaccinaties sneller aan jongere mensen worden aangeboden.