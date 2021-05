Is het tijdperk van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na 12 jaar voorbij? 

Gisteravond kondigde Naftali Bennett van de radicaal-rechtse lijst Yamina, een vroegere bondgenoot van Netanyahu, namelijk aan dat hij bereid is om in de regering te stappen die formateur Yair Lapid aan het smeden is. Dat wordt dan een bonte coalitie van Lapids eigen centrumpartij Yesh Atid, drie (heel) rechtse partijen, twee linkse partijen en, voor het eerst in de geschiedenis, ook een Arabische lijst.



"Toch wel heel vreemde bedpartners", stelt Ankie Rechess in "De ochtend" op Radio 1. "Hoe dat zal werken, is afwachten." Want het voornaamste bindingsmiddel tussen al die partijen is hun afkeer voor huidig waarnemend premier Netanyahu. Veel overschot hebben de mogelijke coalitiepartners ook al niet: amper 1 zetel in de Knesset, het Israëlische parlement.