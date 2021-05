Jaarlijkse Fiertelommegang in Ronse is coronaveilig verlopen: "In bubbels van maximaal 10 personen"

De Fiertel sloeg vorig jaar nog een jaartje over door de coronacrisis, maar kon dit jaar opnieuw doorgaan. Dat moest dit jaar in bubbels doorgaan van maximaal 10 personen. Een kleine delegatie van 35 Fierteldragers mocht de Ommegang officieel begeleiden. De stoet nam een 600-tal Ronsenaars mee in een lange wandeling van 32 kilometer rond de stad. "De coronamaatregelen zijn nog altijd van toepassing en dan past het niet dat je hier met zoveel volk samen staat", zegt van De Velde.

Ondanks de coronamaatregelen hebben de organisators de traditie zo goed mogelijk in ere proberen te houden, al was het toch niet helemaal hetzelfde als in andere jaren. "We konden de timing gelukkig aanhouden, al was dat door de beperkingen natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Maar als we op die manier de weg mogen opgaan en onze traditie niet hoeven te doorbreken, dan is dat ook al mooi."