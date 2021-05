Jürgen Conings haalde bijna 3.000 euro van zijn rekening voor hij spoorloos verdween

Waarom Conings geld van zijn rekening haalde voor hij verdween, is een van de vele vragen waarop speurders een antwoord proberen te vinden. Is hij gevlucht naar het buitenland, houdt zich elders schuil en bereidt hij een aanslag voor of is hij niet meer in leven? De onderzoekers houden nog altijd rekening met veel verschillende scenario's.

Uit Conings' afscheidsbrieven, waaruit de krant Het Nieuwsblad eerder citeerde, moet in elk geval blijken dat hij zich heeft voorbereid. "Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met voorbereidingen", schreef Conings.