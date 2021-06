Kajakverhuur in Deinze ontploft: "Lokroep van het avontuurlijke buitenleven wordt groot"

In plaats van te wachten tot juni, is Teamadventure in Deinze enkele dagen geleden al begonnen met het verhuren van kajakken, bootjes en sup's aan particulieren. Zo kunnen ze 2 tot 4 uren spenderen op de Leie, aan de Brielpoortbrug. "Onze agenda, als organisator van buitenactiviteiten, is ontploft" geeft Daan Boydens, de oprichter van Teamadventure, mee.