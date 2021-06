Kinderen spelen rookvrij op Aarschotse speelterreinen

“We willen dat kinderen in een gezonde, rookvrije en veilige omgeving kunnen spelen. Ze brengen heel wat tijd door op de speelterreintjes in hun buurt. Tijdens de coronacrisis is nog eens extra gebleken hoe belangrijk deze voor kinderen zijn”, legt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (Vooruit) uit.

De dienst Samenleven sloeg daarom met jeugdcentrum De Klinker, de Aarschotse Welzijnsraad en Logo Oost-Brabant de handen in elkaar om verschillende speelterreinen in Aarschot rookvrij te maken. Het gaat om de Stapsteen in Rillaar, het Verlindenplein in Gelrode, het Fabiolaplein in Aarschot, de speeltuin in de Museumtuin in Aarschot, de speeltuin aan Huis Verdonck in Langdorp en het Bijenspoor in Ourodenberg. Ook in het sportcentrum Demervallei mag niet langer gerookt worden.