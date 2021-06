Kort nadat koetspaard is gestorven, vinden Brugse koetsiers troost in pasgeboren veulen

De Brugse koetsiers zijn in de rouw. Zaterdag zakte Tinka, een van hun koetspaarden, in elkaar op de Burg. Het dier stierf ter plekke. Aan de koetsen hangen nu zwarte rouwlintjes. Maar er is ook goed nieuws. Want vanmorgen is er een veulen geboren. Of dat ook als koetspaard zal worden ingezet, is nog niet zeker. Al is de kans groot. "Het veulen is van een Zwitsers ras dat erg geschikt is als koetspaard", vertelt Marc Wentein. "De moeder maakt vaker ritten met toeristen en doet het erg goed. Het is een rustig en vriendelijk paard. En dat karakter gaat normaal over van merrie op veulen. Maar het veulen heeft nog een heel traject te gaan. Paarden zijn pas na 5 à 6 jaar volgroeid en voor we zo'n dier als koetspaard kunnen inzetten, moeten we er veel mee trainen. Ze moeten de drukte in de stad eerst gewoon worden, denk maar aan het verkeer, de toeristen, het geluid van muziek ..."