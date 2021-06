Kortrijkse adviesgroep geeft dieren een stem

De adviesgroep komt minstens 2 keer per jaar samen, bijkomende vergaderingen zijn mogelijk. Minstens 1 keer per jaar wil men via een forum de bevolking informeren of bevragen rond bepaalde onderwerpen die te maken hebben met sociaal dierenwelzijn. “Voorkomen van dierenmishandeling wordt een belangrijk aspect van de Adviesgroep”, zegt Pieter Daan van de politiezone Vlas (Kortrijk-Lendelede-Kuurne) . “Alle meldingen worden centraal afgehandeld, het is belangrijk dat dierenmishandeling gemeld wordt via het nummer 1701. Met die gegevens kunnen we met de adviesgroep, waar de lokale politie ook deel van uitmaakt, gerichte acties ondernemen om dat fenomeen aan te pakken.”