Bijen in de klas voor 'De week van de Bij': "Zo voelen de leerlingen dat bijen heel kleine en tedere beestjes zijn" 

Na de eerste kennismaking mochten de leerlingen ook levende bijen vasthouden: "We hebben de bijen eerst op de tafels gezet en langzaamaan over de handen van de leerlingen laten kruipen. De kunst is om eerst de durvers van de klas zover te krijgen en dan volgt de rest wel. Het helpt ook als we zeggen dat we een foto nemen voor de mama's en papa's. Eigenlijk is dat een heel lief dier, een echt kriebelbeestje, want een bij gaat alleen prikken, wanneer ze zich bedreigd voelt, als je er naar gaat slaan of stampen op het gras".

"De kinderen hebben ook geleerd dat een wesp iets helemaal anders is dan een bij", zegt Elisa. "Een wesp is iets agressiever, kan verschillende keren steken en gaat ook suikers bij mensen zoeken. Een bij blijft bij nectar en kan enkel steken in uiterste nood."