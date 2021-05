Stad Leuven en horeca organiseren groepsaankoop CO2-meters voor horeca

Omdat de heropening er normaal gezien op 9 juni al komt, moet alles extra snel gaan. "Inschrijven kan tot 2 juni", verduidelijkt Geleyns. "We plaatsen dan onze bestelling bij een Leuvens bedrijf en we zorgen ook voor de verdeling tegen 9 juni. Alle zaken die in aanmerking komen voor een CO2-meter zijn door ons of door Horeca Leuven gecontacteerd en geïnformeerd over de groepsaankoop."