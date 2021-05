Rekenen op gezond verstand van bevolking? Regering neemt risico, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck

"Ten tweede ben ik ook niet overtuigd dat mensen een regel meer of minder volgen als [die] wel of niet in wet of besluit [staat], zeker al niet als hij toch niet wordt gecontroleerd en gehandhaafd, zoals nauwelijks het geval was in de private woning. Ten derde zijn burgers na 15 maanden [zich] wel bewust van de preventieve maatregelen die ze kunnen toepassen, al willen we door de aanbevelingen dat nog eens op een rijtje zetten. Zij die aanbevelingen niet volgen, zouden “harde” regels evenmin volgen. En omgekeerd."