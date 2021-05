Maai Mei Niet loopt op zijn einde, "Kies voor de zeis om gras te maaien: snel, proper en stil"

De ambachtelijke methode van zeisen wordt opnieuw populairder, bijvoorbeeld bij mensen die geen lawaai van grasmachines willen. "Mijn klanten weten soms niet dat zeisen een optie is, maar van zodra ze het één keer hebben gezien, zijn ze fan", zegt Jacobs.

Zeisen is ook beter voor de insecten die in het gras zitten. "Het grote voordeel is dat je het gras, en dus ook de eitjes en de poppen niet kapot maalt. Ook grotere dieren zoals kikkers merk je op tijd op. Een zeis maakt dus minder slachtoffers dan een grasmaaier."

Jacobs raadt aan om te zeisen in grotere tuinen. "Vanaf 100 à 150 vierkante meter raad ik aan om hoog gras met de zeis te doen. Kleiner weegt niet op, want zeisen vergt wel wat oefening en het duurt wel even om het mooi en proper te kunnen doen."