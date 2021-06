Minister en burgemeester trappen Limburgse fietsrelance af in As

De Vlaamse regering investeert 21 miljoen euro in Limburgse fietsinfrastructuur op 31 plekken. “Bij ons in As zullen de André Dumontlaan en de Dorpsstraat vernieuwd worden”, verduidelijkt burgemeester Soeurs. “De klinkers worden opgebroken en vervangen door comfortabele en veilige fietspaden in asfalt. Om meer Assenaren op de fiets te krijgen moeten het centrum en de handelaars vlot bereikbaar zijn. De fietspaden liggen bovendien op een belangrijke schoolroute. Deze werken sluiten goed aan op de wegenwerken die wij als gemeente zelf plannen in de Dorpsstraat, later dit jaar. ”

