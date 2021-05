MIVB verloor in 2020 veel reizigers en inkomsten door corona, maar wapent zich voor toekomst

"Een van de allereerste uitdagingen voor de MIVB zal erin bestaan de klanten die dat nog niet deden, ervan te overtuigen terug te keren naar onze lijnen", stelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. "Om reizigers aan te trekken, moeten we het aanbod zo snel mogelijk blijven ontwikkelen, want de vraag blijft groot. We bieden in 2021 meer plaatsen aan op het netwerk, zowel in de metro als op tram en bus. We zullen ook nieuwe tickets en apps voor de gebruikers op de markt brengen."