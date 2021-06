Motorrijder rijdt te snel op A12 en maakt wheelies: boete voor onverantwoord rijgedrag

Een politiehelikopter had de motorrijder opgemerkt toen die aan hoge snelheid over de A12 raasde. Wat verderop, op de N16, begon hij aan elk kruispunt ook nog eens op één wiel te rijden. De lokale politie werd verwittigd en die kon de motorrijder in het centrum van Willebroek onderscheppen. Het gaat om een dertiger uit die gemeente. Hij kreeg alvast een proces-verbaal voor zijn overantwoord rijgedrag. Aan de hand van de gegevens van de snelheidscamera's op zijn traject, zal ook nog eens blijken hoe snel hij reed.